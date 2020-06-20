حكومة الاقليم توجه رسالة الى تركيا وحزب العمال الكردستاني

وجهت حكومة اقليم كردستان، الجمعة، رسالة الى الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، فيما رفضت أن تكون أراضي الإقليم نطلقاً لمهاجمة أي دولة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان “نراقب بألم وقلق كبيرين، الأحداث التي وقعت اليوم وخلال الأيام الماضية في المناطق الحدودية والتي الحقت بالمواطنين المدنيين وقرى تلك المناطق خسائر بشرية ومادية”، مبينا ان “حكومة إقليم كردستان تشجب تلك الأحداث التي تسفر عن استشهاد المواطنين وتكبدهم خسائر بشرية من قبل أي طرف ولأي سبب كان”.

وطالب عادل “الحكومة التركية باحترام سيادة أراضينا ووطنا”، داعيا “حزب العمال الكردستاني إخلاء تلك المناطق وأن لا يخلق توترات في المناطق الحدودية لإقليم كردستان”.

وتابع “إذ تحرص حكومة إقليم كردستان على إقامة علاقات ودية مع الدول المجاورة، فإنها ترفض أن تكون أراضي إقليم كوردستان منطلقاً لمهاجمة أي دولة”.