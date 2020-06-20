خيانة القيادات الشيعيه

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بعد أن دمروا كل شيء في المناطق والمحافظات الشيعيه وبددوا الحلم الشيعي في تحقيق العداله الأجتماعيه وتأسيس دولة العدل والمساواة وبعد أن سرقوا تضحيات الشهداء وأحلام الشرفاء وحللوا وأستباحوا كل أموال الأيتام والفقراء خرجت الناس في تظاهرات عفويه سلميه تطالب قيادات الشيعه بتغيير نهجها الاستعلائي والفوضوي لمعالجة الأخطاء الكثيره والكبيرة لأصلاح مايمكن أصلاحه بعد الخراب والفساد والسرقات التي حدثت بالعراق بشكل عام وفي المناطق الشيعيه على وجه الخصوص ، لم يرق لتلك القيادات خروج التظاهرات وبشكلها وعنوانها وأهدافها ، فقامت القيادات الشيعيه بأعطاء الأوامر لأزلامهم الجاهزين للقضاء على أي أنسان يتعارض وأهدافهم المريضه فقتلوا المئات من المتظاهرين وأعاقوا وجرحوا الآف منهم وسط ذهول العالم ، وبعد أن قام المتظاهرون في الوسط والجنوب بحرق المقرات التابعه للأحزاب والتكتلات الشيعيه وطردها من الوسط والجنوب قامت تلك الأحزاب بشن حمله أعلاميه كبيره لتشويه سمعة المتظاهرين أذ لم يبقوا لهم موبقه ألا ونسبوها أليهم ، وكذلك قامت تلك الأحزاب ( ألاصلاحيه ) منها والفاسده بالموافقة على ألغاء رواتب ثوار ألانتفاضه الشعبانيه ألأبطال وتشويه سمعتهم وألغاء رواتب السجناء السياسيين وعوائل الشهداء ، كل ذلك جاء أنتقاماً من الشارع الشيعي الذي رفض قياداته الفاسده ، ولم يصل العمل المعادي للشارع الشيعي من قبل قياداته المنحرفة الى هذا الحد فحسب بل تعداه الى ماهو أخطر من ذلك فوافقت الأحزاب الشيعيه على عودة المجرمين والقتله والهاربين من العداله الى الحُكم ، لذلك يتوجب على الشارع السُني أن يحذو حذو الثوار الشيعه وينطلقوا بحملة كبيره للوقوف ضد الفاسدين ( السُنه ) بشرط أن يكون تحركهم ضد البعثيين أيضا ً لكي لاتشوه صورتهم أمام الناس !!! أن ألايام القادمة ستكون وبالاً على كل من خان الدم الشيعي وسوف لن تسكت الجماهير الشيعيه الشريفه والمجاهده على سوء تصرفات قياداتها بعد الفجوه الكبيره التي حصلت بين الشارع الشيعي وقياداته ، لذلك يتطلب الأمر الأن وبدون أي تأخير أعادة النظر بكل القرارات التي صدرت ضد الشيعه فقط لأن للصبر حدود …..

جابر شلال الجبوري