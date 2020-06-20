رغم استنكار بغداد.. وزير الدفاع التركي يتفقد عمليات “مخلب النمر” على الحدود العراقية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش، الجمعة، مركز إدارة عمليات “مخلب النمر” المستمرة شمال العراق على الشريط الحدودي بين تركيا والعراق بولاية شرناق.

وبحسب “روسيا اليوم” فأن “أكار رافقه في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آق يوز، بالإضافة لقائد القوات البحرية، عدنان أوزبال”.

وأضافت أنه “قبل توجهه إلى مركز العمليات، أجرى أكار وكبار قادة الجيش، اجتماعا مع قادة الوحدات المتمركزة على الخط الحدودي”.

وانطلقت عملية “مخلب النمر” الأربعاء الماضي شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق، بعد عملية انطلقت فجر الاثنين الماضي.

وعلى خلفية عمليات الجيش التركي المتواصلة في شمال العراق، استدعت الخارجية العراقية أمس الخميس السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للمرة الثانية، داعية أنقرة إلى الكف عن “الأفعال الاستفزازية”.