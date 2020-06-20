محافظ واسط يصدر توضيحا بشأن فرض حظر التجوال

اصدر محافظ واسط محمد المياحي، الجمعة، توضيحا بشان فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة، فيما طالب الاهالي بمساعدته لتجاوز ازمة تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال المياحي ببيان “نطرح عليكم أمراً هاماً، لم نجد حل لمشكلة تعيق ايقاف انتشار وباء كارونا، أغلب الناس تطلب منا فرض حظر شامل ومنع الاسواق والمقاهي والمطاعم وغيرها وهو اجراء يساهم بشكل كبير بتقليل ضرر انتشار الوباء، وبنفس الامر يتظاهر العشرات من اصحاب المحال والاسواق والمقاهي اصحاب القوت اليومي يرفضون الحظر الشامل ووصل في البعض الاعتداء على الاجهزة الامنية”.

وتابع، “فقط يوم امس الخميس 4 تظاهرات خرجت بهذا الصدد في اماكن متعددة، والمختصين بالصحة يعتقدون ان اغلب المستشفيات ستكون معرضة للانهيار الصحي اذا الاسبوعين القادمين لم تقلل الاصابات، وبين هذا وذاك حياة مواطن واحد أهم من كل الاعتبارات كما مايهمنا عتب البعض، لكن سنبدأ خلال اليومين المقبلين اجراءات شديدة حسب طلب الاهالي في عموم المحافظة، ولن نسمح بأي تجمعات وغيرها”.

واشار الى أن “خلية الازمة ستصدر غدا تعليمات واجراءات جديدة”، داعيا الاهالي بالقول “اهالينا نضعكم أمام تلك المشكلة ونطلب مساعدتنا في ذلك”.