مكتبه: رئيس البرلمان يستجب لـ”#حملة_حيدر”

أعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، استجابة الأخير لـ”‎#حملة_حيدر”، التي أطلقها يوم أمس الخميس ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب في بيان إن “الحملة دعت إلى دعم الشاب حيدر يوسف محمد لمساعدته في إجراء علاجٍ للتشوه الذي يعاني منه في الوجه، بعد إصابته أثناء تظاهرات تشرين”، مبيناً أن الحلبوسي “تكفَّل بتلبية متطلبات العلاج، استجابةً للحملة”.

وكان مصدر حكومي أفاد في وقت سابق اليوم، بأن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “اتصل بالمواطن حيدر آل مرجان الذي أصيب بدخانية في وجهه سابقاً لتوفير الامكانيات لعلاجه وتسهيل كل ما يتعلق بسلامته”.