نائب يطالب برهم صالح بتصحيح موقفه من الكرد الفيليين

طالب النائب مازن الفيلي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بتصحيح موقفه من الكرد الفيليين، داعيا اياه الى اتخاذ خطوات عملية واضحة تشعرهم بانهم مواطنون بنفس رتبة المواطنة لبقية اخوانهم العراقيين.

وقال الفيلي في بيان “طالما دعونا المسؤولين لضرورة إنصاف الكرد الفيليين ودعمهم في تحصيل حقوقهم وإشراكهم في مؤسسات الدولة ورفع المظالم الشديدة التي طالتهم لعقود طويلة اثناء حكم البعث الظالم ولازالوا يعانون الإهمال والتضييع، بل حاول بعضهم توظيف معاناتهم لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة”.

واضاف “لعل موقف رئيس الجمهورية واضح في الجفاء وإغفال مظالمهم الواسعة، فلا سمعنا بمشروع قانون مقدم منه أو جهد يهيئ لقرارات تنصفهم أو تسهم في استيعاب كفاءاتهم بعيدا عن المنطلقات الحزبية الضيقة”، مشيرا الى “اننا نجد الكثير من الساسة يرفع صوته عاليا بذكر مظالمهم حينما تنعكس على شخصه آثارها ويخفت صوتهم أو ينعدم حينما تتعلق المطالب بعموم مصالح هذه الشريحة المظلومة المضطهدة، وهذه الممارسات تضاف الى سجل الظلم والحيف الذي وقع عليهم”.