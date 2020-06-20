وفاة قائد عمليات بغداد السابق اثر وعكة صحية

توفي قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، اليوم الجمعة، بعد تعرضه الى وعكة صحية.

وقال مصدر أمني إن قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، والذي تعرض الى وعكة صحية ونقل الى تركيا للعلاج قد فارق الحياة اليوم بعد تدهور حالته الصحية”.

وتعرض التميمي في 25 ايار الماضي، الى “نزيف بالدماغ” نُقل على اثره الى إحدى مستشفيات العاصمة بغداد بشكل عاجل، فيما نقل بعد حين الى تركيا لتلقي العلاج.

وتولى اللواء الركن عبد الحسين التميمي قيادة عمليات بغداد في الثامن من كانون الاول 2019، بدلا عن قائدها الاسبق الفريق الركن قيس المحمدواي.