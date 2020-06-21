أحمد راضي يطير إلى الأردن لاستكمال علاجه

من المؤمل ان يغادر اليوم الأحد ساحر الكرة العراقية أحمد راضي عبر طائرة طبية خاصة من مطار بغداد الدولي الى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال مراحل علاجه هناك بعد ثمانية أيام من أصابته بفايروس كورونا المستجد على اثر نجاح الاتصالات التي قامت بها عدد من الشخصيات الحكومية الرياضية ود.حيدر العذاري السفير العراقي في عمان بالحصول على موافقات رسمية من السلطات الاردنية العليا لنقله.

وتجري الجهود الحثيثة لتأمين الطائرة الطبية الخاصة بالنجم أحمد راضي الراقد حاليا بمستشفى النعمان في مدينة الاعظمية.

وشكا النجم من ضيق شديد في التنفس صباح يوم الخميس الماضي في منزله عندما كان يخضع نفسه للحظر المنزلي وكان يرغب بالتقرب من عائلته المقيمة في عمان واستكمال العلاج في احدى المستشفيات المتخصصة بوباء كورونا.

وأوعز الديوان الملكي الهاشمي في الأردن الى وزير الصحة د. سعد جابر بنقل اللاعب أحمد راضي فور وصوله الى العاصمة عمان قادما من العراق عبر الطائرة الطبية الخاصة به الى احد المستشفيات هناك وتوفير العلاج المناسب به لحين تماثله للشفاء التام.