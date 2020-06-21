الرئاسات الثلاث وبارزاني يناقشون الخروج من الأزمة الاقتصادية

ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقًا للدستور والأطر القانونية ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك بما يحفظ حقوق العراقيين كافة ويحقق العدالة الاجتماعية”.

ولفت بيان الرئاسة الى أنه “تمت مناقشة الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلًا عن ترسيخ التكاتف والتآزر بين الجميع لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها، ودعم الكوادر الصحية والأمنية لضمان سلامة المواطنين”.

وفي سياق آخر، زار بارزاني رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي “جرى خلال اللقاء بحث الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والعمل على حل الإشكالات السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد في مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات البلاد”. وشدد الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، على “أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا”.

وتابع البيان، أنه “تم التأكيد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد”.

الى ذلك زار بارزاني والوفد المرافق له رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب بيان لمكتب الأخير.