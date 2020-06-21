الصحة: الوضع تحت السيطرة وتوجد أسرّة كافية للمرضى

أكد وزير الصحة حسن التميمي، أن الوضع الصحي في البلاد ما زال تحت السيطرة، وتوجد أسرة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بفايروس كورونا، مشيراً إلى رفع الفحص اليومي إلى 20 ألف فحص، خلال الأيام المقبلة.

وعن مسؤولية الحكومة وإصرارها على توفير متطلبات مواجهة الفايروس، ذكر التميمي في مؤتمر صحفي أنَّ “العلاج الروسي الخاص بفايروس كورونا، بدأ تصنيعه في العراق بعد أن أقرّته اللجان العلمية، وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع الحالي”.

وتابع أن “الوزارة لم تقصر في توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمرضى”، منوهاً بأن “الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة، إذ توجد هناك أسرّة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، لاسيما بعد المساعدات التي قدمتها بعض الوزارات كالتجارة والتعليم العالي والشباب”.

وأشار إلى قرب وصول 500 ألف فحص مختبري لفايروس كورونا pcr خلال الأيام القليلة المقبلة، “الأمر الذي يدفعنا الى زيادة الفحص اليومي الى 20 ألف فحص”.

من جهة أخرى أكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، أن البلازما حققت نتائج جيدة في علاج مرضى فايروس كورونا، مبينًا أن الأعداد المسجلة ضمن الإمكانيات ولا حاجة لإعلان حالة الطوارئ.

قال الجميلي “، إن “بلازما دم المتعافين إحدى طرق العلاج المتبعة في العراق لمرضى كورونا، وتم استعمالها منذ اليوم الأول لتفشي الوباء وحققت نتائج جيدة”، مبيناً أن “هذه البلازما يتم استخدامها في المراكز الصحية في بغداد والمحافظات وفق أحدث التقنيات”.

أضاف أن “هذا العلاج ليس فيه أي تأثيرات جانبية على المريض، حيث يتم استخلاصه وفحصه والتأكد من سلامة المصدر وآلية إعطائه للمريض”، داعياً المتعافين من فايروس كورونا إلى “مراجعة المؤسسات الصحية لغرض التبرع ومساعدة المصابين الآخرين”.

وأكد الجميلي أن “البلاد لا تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ لأن الأعداد المسجلة لا تزال ضمن إمكانيات الوزارة”، مشيراً إلى أن “الوزارة تحتاج إلى جهود ومساعدة أكثر لغرض التدعيم والإسناد” .

تابع أن “الوزارة تعمل على توسعة السعات السريرية لتشمل الأبنية خارج المستشفيات كالتابعة لوزارة التعليم أو معرض بغداد أو ملعب الشعب الدولي، وغيرها من الأبنية التي قدمتها الجهات الداعمة الأخرى”.

وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 27352 حالة بينها 12205 شفاء، و925 وفاة، كما يرقد 14222 مصاباً في المستشفيات بينهم 200 يخضعون للعناية المركزة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية

فيما أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان على ضرورة احترام حق الميت وذويه، ووجوب التأكد من هوية جثث المتوفين بفايروس كورونا عن غيرها من حالات الوفاة الأخرى قبل تسليم الجثث لذويهم ، مبينة أن فرقها رصدت حالتي تسليم جثث بالخطأ في بغداد والديوانية، وحثت المفوضية الجهات المعنية والساندة بضرورة إعلام عوائل الموتى بفايروس كورونا بإجراءات ومكان الدفن لغرض أداء مراسيم زيارة الميت بعد انتهاء الوباء كجزء من التراث الديني والاجتماعي للمجتمع العراقي.

وقالت المفوضية في بيان تلقت المدى نسخة منه أمس السبت إنه “في ظل مايشهده العالم والعراق من انتشار لوباء كورونا، وما يتطلبه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة فيما يتعلق بحق المتوفين ومراسيم دفنهم فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة احترام حق الميت وذويه، ووجوب التأكد من هوية جثث المتوفين بفايروس كورونا عن غيرها من حالات الوفاة الأخرى قبل تسليم الجثث لذويهم” .

وأوضح البيان “إن ما رصدته فرقنا بشأن وجود حالتين في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية بتسليم جثث بالخطأ يدعونا إلى حث الجهات المعنية و الساندة بضرورة إعلام عوائل الموتى بفايروس كورونا بإجراءات ومكان الدفن لغرض أداء مراسيم زيارة الميت بعد انتهاء الوباء كجزء من التراث الديني والاجتماعي للمجتمع العراقي”.

وأردفت “وفي الوقت الذي يثمن مجلس المفوضية دور وزارة الصحة وألوية الحشد الشعبي والجهات الساندة في تولي مهام دفن موتى فايروس كورونا فإن المجلس يعبر عن تقديره للحالة الاستثنائية لمراسيم الدفن وما يحتم عليه التعامل ضمن إجراءات صحية مشدّدة للحفاظ على صحة ذوي المتوفين رغم أن هذا الإجراء لا يتعارض مع الجانب الصحي والعلمي باعتبار أن الفيروس يموت بموت الجثة ومدة بقائه تكون محدودة لا تتجاوز أيام إن لم تكن ساعات.