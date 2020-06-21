الصحة تعلن تسجيل 1646 اصابة بكورونا وشفاء 724 في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 1646 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان انه “تم فحص (١٠٠٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٤٥٢٤١)”.

وأضافت أن “مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم، ( ١٦٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٢٣٦

بغداد / الكرخ ١٢٧

مدينة الطب ١٦

النجف الأشرف ٨٣

السليمانية ٢٤٥

أربيل ١٩

دهوك ٢

كربلاء ٤٤

كركوك ٤٩

ديالى ٩٥

واسط ٢٠٩

البصرة ٨٣

ميسان ١٠٦

بابل ١١

الديوانية ١١٤

ذي قار ١٦٤

الانبار ٢٨

نينوى ١١

صلاح الدين ٤

وأوضحت أنه “تم تسجيل ٧٢٤ حالة شفاء وكما يلي:

بغداد الرصافة ١٠٧

بغداد الكرخ ٩٧

مدينة الطب ١٩

النجف ٨٠

السليمانية ٤

اربيل ٢٣

دهوك ١٢

كركوك ٩

ديالى ١

واسط ٣٢

البصرة ٢٣

ميسان ١١٦

بابل ٦٥

ذي قار ١١١

الانبار ٧

نينوى ٢

صلاح الدين ١٦

وأكدت الوزارة، أن “الوفيات بلغت ٨٧ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٣١

بغداد الكرخ ١٠

النجف ٢

السليمانية ٨

اربيل ١

كربلاء ٢

ديالى ١

واسط ٦

البصرة ٤

ميسان ٢

الديوانية ٤

ذي قار ١٥

صلاح الدين ١

وبينت، أن “مجموع الإصابات بلغ ٣٠٨٦٨، ومجموع حالات الشفاء ١٣٩٣٥، والراقدين الكلي ١٥٨٣٣، والراقدين في العناية المركزة ٢٢٤”، مؤكدة أن “مجموع الوفيات بلغت ١١٠٠”.