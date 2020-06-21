الطاغية المغرور : نص مفتوح

بقلم مهدي قاسم

الطريف والمثير في طغيان الحب

أنه يأتي فجأة و بدون استئذان

ثم يغادر أيضا ، فجأة ، بدون استئذان !

كأنه إمبراطور تتري متعجرف !…

ينسحب بعد غزو سريع وماحق ..

تاركا ضحاياه مبعثرين شذرا مذرا

يلحسون دماء خذلانهم النازفة بغزارة

و يئنون تحت مطارق خيبة قاصمة

حقا …………………..

فيا له من ضيف قاس

و صلف و مغرور هذا الحب الطاغي !

يأتي مثل مواكب و هوادج مشعة من بهجة وحبور

حتى يبدو كل شيء من خلاله

جميلا بسحر مذهل يبهر الروح بأجنحة نسر

ولكن … ثم … فجأة …..

وإذا بخاتمة كئيبة وباردة وباهتة

من فراغ شاسع ومريع

ثم صحو عابر على قرقعة ارتطام مكتوم

على مقعد واقع صلب و قاس !

و بعده لا شيء إطلاقا

غير حفنة من وهم و سراب