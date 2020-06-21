الطاغية المغرور : نص مفتوح
بقلم مهدي قاسم
الطريف والمثير في طغيان الحب
أنه يأتي فجأة و بدون استئذان
ثم يغادر أيضا ، فجأة ، بدون استئذان !
كأنه إمبراطور تتري متعجرف !…
ينسحب بعد غزو سريع وماحق ..
تاركا ضحاياه مبعثرين شذرا مذرا
يلحسون دماء خذلانهم النازفة بغزارة
و يئنون تحت مطارق خيبة قاصمة
حقا …………………..
فيا له من ضيف قاس
و صلف و مغرور هذا الحب الطاغي !
يأتي مثل مواكب و هوادج مشعة من بهجة وحبور
حتى يبدو كل شيء من خلاله
جميلا بسحر مذهل يبهر الروح بأجنحة نسر
ولكن … ثم … فجأة …..
وإذا بخاتمة كئيبة وباردة وباهتة
من فراغ شاسع ومريع
ثم صحو عابر على قرقعة ارتطام مكتوم
على مقعد واقع صلب و قاس !
و بعده لا شيء إطلاقا
غير حفنة من وهم و سراب