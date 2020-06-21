النزاهة تضبط شحنات أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في ميناءأمِّ قصرٍ الشماليِّ، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط حاوياتٍ تحوي أدويةً مختلفة وموادَّ غذائيَّة منتهية الصلاحية.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى “تنفيذ مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة أربع عمليات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي – الرصيف 11، أسفرت عن ضبط أربع حاوياتٍ تحوي أدوية مُختلفة وموادَّ غذائيَّـة مُنتهية الصلاحية”.

وأشارت إلى “تنظيم المديريَّة محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمُبرزات والأوليَّات المضبوطة خلال العمليَّات الأربع، وتمَّ عرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية إصدار القرارات المُناسبة بصددها”.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيار الماضي عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في ميناءي خور الزبير وأم قصر الشمالي، أسفرت عن ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية متروكاً، وحاوياتٍ وسيَّاراتٍ تمَّ إدخالها خلافاً للقانون.