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تركيا تقصف مجددا أراضي عراقية شمال محافظة دهوك

تركيا تقصف مجددا أراضي عراقية شمال محافظة دهوك

وأضاف أن القصف استهدف قرية حدودية مع تركيا، وأنه يأتي ضمن عملية عسكرية تشنها أنقرة ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني” في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، انطلاق عملية وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

المصدر: RT

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