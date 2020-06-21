تسجيل 1870 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، تسجيل 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1006 من الوباء. وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه “تم فحص (١٠٠٢٢) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق يوم السبت؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)”.

وأضافت أن “مختبرات الوزارة سجلت (١٨٧٠) إصابة موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٣٣٢، بغداد / الكرخ ٣٠٩، مدينة الطب ٣٤، النجف الأشرف ٧٧، السليمانية ١٨٥، أربيل ٤٠، دهوك ٣، كربلاء ١٠٠، كركوك ٥٨، ديالى ٦٣، واسط ١٤٦، البصرة ١٥٢، ميسان ٦٢، بابل ٥٤، الديوانية٨١، ذي قار ٤٨، الانبار ٣٤، المثنى ٢٦، نينوى ١٠، صلاح الدين ٥٦”.

وأوضحت الوزارة، أن حالات الشفاء بلغت ١٠٠٦ حالة خلال 24 ساعة، مقابل 88 حالة وفاة.

وبينت أن “مجموع الإصابات الكلي بلغ ٢٩٢٢٢، منهم ١٣٢١١ تماثلوا للشفاء، فيما يرقد ١٤٩٩٨ في المستشفيات منهم ٢٤٧ في العناية المركزة”، مؤكدة أن “مجموع الوفيات بلغ ١٠١٣”.