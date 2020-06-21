رئيس تحرير ‹الشرق الأوسط› يستنكر الصمت الدولي إزاء استهداف الكورد

وجه الكاتب والصحفي المعروف، رئيس تحرير صحيفة ‹الشرق الأوسط› غسان شربل، انتقاداً شديداً للصمت الدولي إزاء الاستهداف المستمر للكورد في المنطقة.
شربل كتب أمس في ‹تغريدة› عبر ‹تويتر› «ومن قواعد العيش في الشرق الأوسط الرهيب، يحق لطائراتك ومدافعك انتهاك سيادة الدول شرط أن يكون هدفها قتل الأكراد».
الكاتب والصحفي الكوردي كفاح محمود قال في رد على تغريدة شربل: «كان غريباً، وأصبح اليوم طبيعي جداً أن يتفق المختلفين في كل شيء إلا معاداة قضية الكورد وطموحاتهم».
وتابع «يوم أمس القريب وعشية انطلاق الاستفتاء في كوردستان (25 أيلول 2017م)، أعلنت العواصم الثلاث (بغداد وطهران وأنقرة) اجتماعا طارئا لأركان جيوشها، ولا أعرف لماذا استبعدت سوريا في وقتها!».
وقوبل الهجوم التركي – الإيراني باحتجاج شديد من قبل بغداد ودول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وإدانة جامعة الدول العربية.