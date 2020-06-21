رئيس تحرير ‹الشرق الأوسط› يستنكر الصمت الدولي إزاء استهداف الكورد

وجه الكاتب والصحفي المعروف، رئيس تحرير صحيفة ‹الشرق الأوسط› غسان شربل، انتقاداً شديداً للصمت الدولي إزاء الاستهداف المستمر للكورد في المنطقة.

شربل كتب أمس في ‹تغريدة› عبر ‹تويتر› «ومن قواعد العيش في الشرق الأوسط الرهيب، يحق لطائراتك ومدافعك انتهاك سيادة الدول شرط أن يكون هدفها قتل الأكراد».

غسّان شربل ✔ @GhasanCharbel ومن قواعد العيش في الشرق الاوسط الرهيب: يحق لطائراتك ومدافعك انتهاك سيادة الدول شرط ان يكون هدفها قتل الاكراد. تغريدة شربل لاقت صدى واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية العربية والكوردية، وحصدت مئات الإعجابات وإعادات التغريد والتعليقات.

الكاتب والصحفي الكوردي كفاح محمود قال في رد على تغريدة شربل: «كان غريباً، وأصبح اليوم طبيعي جداً أن يتفق المختلفين في كل شيء إلا معاداة قضية الكورد وطموحاتهم».

وتابع «يوم أمس القريب وعشية انطلاق الاستفتاء في كوردستان (25 أيلول 2017م)، أعلنت العواصم الثلاث (بغداد وطهران وأنقرة) اجتماعا طارئا لأركان جيوشها، ولا أعرف لماذا استبعدت سوريا في وقتها!».

غسّان شربل ✔@GhasanCharbel ومن قواعد العيش في الشرق الاوسط الرهيب: يحق لطائراتك ومدافعك انتهاك سيادة الدول شرط ان يكون هدفها قتل الاكراد. كفاح محمود @Alsqar2 كان غريبا، واصبح اليوم طبيعي جدا ان يتفق المختلفين في كل شيء الا معاداة قضية الكورد وطموحاتهم، يوم امس القريب وعشية انطلاق الاستفتاء في كوردستان (25 ايلول 2017م)، اعلنت العواصم الثلاث (بغداد وطهران وانقرة) اجتماعا طارئا لأركان جيوشها، ولا اعرف لماذا استبعدت سوريا في وقتها! See كفاح محمود’s other Tweets جاءت تغريدة شربل بالتزامن مع هجوم بري وجوي تركي، رافقه قصف مدفعي إيراني، على مناطق حدودية في إقليم كوردستان أخرى تتبع إدارياً لمحافظة نينوى، يستهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني، ما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين كورد حتى الآن وجرح آخرين، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في القرى الحدودية.

وقوبل الهجوم التركي – الإيراني باحتجاج شديد من قبل بغداد ودول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وإدانة جامعة الدول العربية.