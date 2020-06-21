صحة كوردستان: 266 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 9 وفيات و 266 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن (15400) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (2083) شخصاً في (31) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (1651) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 19 منها في محافظة أربيل، و196 في محافظة السليمانية، و 38 في گرميان و4 في رابرين، و2 في دهوك و7 في حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل 9 وفيات بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، واحدة منها في اربيل، و 5 في السليمانية، ووفاة واحدة في گرميان ومثلها في رابرين، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة في حلبجة.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (3539) مصاباً (853 في اربيل، 2460 في السليمانية، 145 في دهوك، 81 في حلبجة)، توفي منهم (98) شخصاً (14 من اربيل، 82 من السليمانية، 2 من حلبجة)، فيما تماثل (1358) مصاباً للشفاء التام (474 من اربيل، 736 من السليمانية، 115 من دهوك، 33 من حلبجة)، وبقي (2083) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.