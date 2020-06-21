لماذا الصمت ياساسة العار… قولو شيئا اي شي؟؟

عباس راضي العزاوي

ملاحظة للمنصفين فقط , انا ضد رواتب جميع من شمله القرار المعدل 2013 اساسا وكل اصدقائي المقربون يعرفون رايي هذا منذ البدأ ولكن ان نطبق القطع على فئة دون اخرى فنحن مخانيث ولا قدرة لنا على مواجهة المنافقين.

ولكن!!!!!!.

اليس غريبا ان يلف الصمت افواه كل الساسة الشيعة ؟ الصغار والكبار القادة والاتباع فيما يخص قضية رجال الانتفاضة ” رفحاء”

لماذا هذا الصمت؟ وممن يخافون ونحن نسمع كل يوم ان الساسة السنة والاكراد يدافعون حتى عن الارهابيين واللصوص من جماعتهم ويطالبون بالعفو عنهم في كل مناسبة وصفقة؟

هل اصبح رجال الانتفاضة عار حتى يخاف ساسة الشيعة الدفاع عنهم او في اضعف الايمان الحديث عنهم بوضوح؟؟

اليس هناك فئات اخرى مشمولة بنفس القرار فلماذا يطبق القطع على اهالي رفحاء فقط ؟؟؟

وهل الخزينة ينقصها الاموال التي في جيوبهم فقط؟؟؟

وكيف يكون القرار الحكومي المخزي الذي اقدم عليه الكاظمي يخص هذه الفئة فقط!!!؟

هذا يعني بانه ليس دستوريا فلو كان كذلك لشمل باقي المكونات المشمولة به ؟؟؟

ليس هناك من يقف الى جانبهم الا الشيخ الهنداوي , وقد تعرض هذا الرجل الجليل الى كافة انواع الشتائم من قبل ذباب البعث والاحزاب الاخرى والكثير من مغفلي الشيعة.

الم تصوتوا انتم عليه ياساسة الشيعة؟؟ الم يكن عن قناعة؟؟ فان كان كذلك فلماذا تصمتون الان؟؟ وان لم يكن فلماذا صوتم عليه اصلا وماذا عن بقية الفئات سيبقى القرار ساري المفعول من جهتهم فقط!!!؟؟

القضية لم تعد مجرد اموال وامتيازات, فلو كانت كذلك يفترض انها تشمل الجميع!!!

ام ان هذا هو الطبيعي!!! ان يبقى الشيعة محل الشتم والتخوين والقطع رغم كل ماقدموه لهذا الخربة الذي يدعى وطن!.

اسئلة محيرة تحتاج الى اجابة!!! بدون لف ودوران