Posted on by

مفوضية حقوق الإنسان تشدد على ضرورة احترام حق المتوفيين بكورونا والتأكد من هوياتهم

اكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت، على ضرورة احترام حق المتوفيين بفيروس كورونا والتأكد من هوياتهم.

وقالت المفوضية في بيان “في ظل مايشهده العالم والعراق من انتشار لوباء كورونا، وما يتطلبه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة فيما يتعلق بحق المتوفين ومراسيم دفنهم فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة احترام حق الميت وذويه، وجوب التأكد من هوية جثث المتوفين ب‍فيروس كورونا عن غيرها من حالات الوفاة الأخرى قبل تسليم الجثث لذويهم”.

واضافت المفوضية أن “ما رصدته فرقنا بشأن وجود حالتين في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية بتسليم جثث بالخطأ يدعونا إلى حث الجهات المعنية والساندة بضرورة أعلام عوائل الموتى ب‍فيروس كورونا بإجراءات ومكان الدفن لغرض أداء مراسيم زيارة الميت بعد انتهاء الوباء كجزء من التراث الديني والاجتماعي للمجتمع العراقي”.

وتابع، “في الوقت الذي يثمن مجلس المفوضية دور وزارة الصحة وألوية الحشد الشعبي والجهات الساندة في تولي مهام دفن موتى فيروس كورونا فإن المجلس يعبر عن تقديره للحالة الاستثنائية لمراسيم الدفن وما يحتم عليه التعامل ضمن إجراءات صحية مشددة للحفاظ على صحة ذوي المتوفين رغم أن هذا الإجراء لا يتعارض مع الجانب الصحي والعلمي باعتبار أن الفيروس يموت بموت الجثة ومدة بقائه تكون محدودة لا تتجاوز أيام إن لم تكن ساعات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close