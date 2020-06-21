نائب كوردي يطالب PKK باخلاء اراضي اقليم كوردستان : تواجده ذريعة للهجمات التركية

عدّ نائب في برلمان كوردستان ، اليوم الاحد ، حزب العمال الكوردستاني PKK سبباً للقصف والهجمات التركية داخل اراضي اقليم كوردستان ، داعياً الحزب الى ترك اراضي الاقليم والعودة الى ساحة نضاله الرئيسية في شمال كوردستان (كوردستان تركيا) .

عدّ نائب في برلمان كوردستان ، اليوم الاحد ، حزب العمال الكوردستاني PKK سبباً للقصف والهجمات التركية داخل اراضي اقليم كوردستان ، داعياً الحزب الى ترك اراضي الاقليم والعودة الى ساحة نضاله الرئيسية في شمال كوردستان (كوردستان تركيا) .

وتشن تركيا منذ نحو اسبوع ، هجوماً برياً وجوياً داخل أراضي إقليم كوردستان، على مواقع ومقرات لحزب العمال الكوردستاني PKK، حيث سقط جراء الهجوم عدد من الضحايا بصفوف المدنيين حتى الآن بالاضافة لاضرار مادية جسيمة لحقت بممتلكات سكان عدد من القرى الحدودية القريبة من موقع العمليات العسكرية.

محسن دوسكي ، من كتلة الديمقراطي الكوردستاني ، قال لـ(باسنيوز) ان تواجد حزب العمال الكوردستاني PKKعلى اراضي اقليم كوردستان يعطي تركيا الذريعة لمهاجمة الاقليم. موضحاً ان وجود مواقع ومقرات الحزب في القرى والمناطق الآهلة بالسكان داخل اقليم كوردستان يشكل “خطورة كبيرة” على حياة وسلامة المواطنين من سكنة تلك القرى .

ويطالب المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان باستمرار بعدم اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار، كما يشددون على عدم جعل أراضي الإقليم ساحة لتصفية الحسابات .

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك وحزب العمال PKK عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية، كما ادى الصراع بين الجانبين إلى إخلاء مئات القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان حيث نزح سكانها إلى مناطق أكثر أمناً داخل الإقليم .

النائب الكوردي ، تابع بالقول في ناحية شيلادزي فقط (اقصى شمال دهوك تابعة لقضاء آميدي /العمادية/) ذهب اكثر من 30 مواطناً حتى الان ضحايا للقصف التركي كما تم اخلاء اكثر من 80 قرية في تلك المنطقة .

النائب محسن دوسكي ، وهو من منطقة شيلادزي ، طالب العمال الكوردستاني بالانسحاب من المنطقة والعودة الى ساحة نضاله الرئيسية في شمال كوردستان ” لقطع الذرائع امام تركيا لاستهداف المنطقة ، ولكي يتمكن ايضاً سكان القرى التي تم اخلاؤها من العودة اليها واعمار قراهم وادامة حياتهم فيها”.