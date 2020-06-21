88 وفاة و1870 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية،السبت، تسجيل 88 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (١٠٠٢٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)”.

وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( ١٨٧٠) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣٣٢

بغداد / الكرخ ٣٠٩

مدينة الطب ٣٤

النجف ٧٧

السليمانية ١٨٥

أربيل ٤٠

دهوك. ٣

كربلاء ١٠٠

كركوك ٥٨

ديالى ٦٣

واسط ١٤٦

البصرة ١٥٢

ميسان ٦٢

بابل ٥٤

الديوانية. ٨١

ذي قار ٤٨

الانبار ٣٤

المثنى. ٢٦

نينوى ١٠

صلاح الدين ٥٦

وأشار البيان إلى تماثل ١٠٠٦ حالة للشفاء، وتوزعت كما يلي:

بغداد الرصافة ٢١٩

بغداد الكرخ ١٤٦

مدينة الطب ١٢

النجف ٦٥

السليمانية ٦١

اربيل ٣٠

دهوك ١١

كربلاء ٨٤

كركوك ٥

ديالى ٢

واسط. ١٧

البصرة ١٢٠

ميسان ٧٤

بابل: ٥٣

ذي قار. ٣٠

الديوانية: ٤٣

الانبار. ١٠

المثنى. ٢١

نينوى: ٣

وذكر البيان، تسجيل ٨٨ حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، كما يلي :

بغداد الرصافة ٢٠

بغداد الكرخ ٨

النجف ٢

السليمانية ٦

اربيل. ١

كربلاء. ٣

كركوك. ٣

ديالى ٥

واسط. ٢

البصرة ٣

ميسان ٩

بابل ٢

ذي قار ٢٠

المثنى ٢

صلاح الدين ٢

وقال البيان، إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن ٢٩٢٢٢، ومجموع حالات الشفاء١٣٢١١، والراقدين الكلي ١٤٩٩٨، والراقدين في العناية المركزة ٢٤٧، ومجموع الوفيات ١٠١٣.