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السليمانية: إصابة مسؤول حزبي كوردي بـ «كورونا»

كشف مسؤول الفرع 11 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد».

هيوا گيلاني، قال : «على الرغم من التزامي بإجراءات الوقاية من كورونا، إلا أنني أصبت منذ أيام بالفيروس، وأنا حالياً ألتزم الحجر الصحي المنزلي».

وأوضح «لقد ظهرت كافة أعراض الإصابة بالفيروس لدي، وحالياً أعاني من الصداع والسعال والحمى، لذا قررت اعتباراً من مساء اليوم الانتقال إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية».

وحذر المسؤول الحزبي الكوردي من خطورة وباء «كورونا»، قائلاً: «الوباء لا يفرق بين شاب أو مسن .. آمل أن يحفظ الله كافة مواطني كوردستان من هذا الوباء، وأحث المواطنين على ضرورة وقاية أنفسهم من الإصابة بالفيروس».

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