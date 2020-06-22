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الفتح يكشف عن تعرض القضاء لضغط سياسي في قضية العيساوي ويهدد بموقف شديد

كشف تحاف الفتح بزعامة هادي العامري، الاثنين، عن تعرض القضاء العراقي الى ضغط سياسي في قضية وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، مهددا باتخاذ “موقف شديد”.

وقال تحالف الفتح في بيان “تفاجئنا في الايام القليلة الماضية بخبر عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي”، مضيفا “الغريب بأن يتم هذا الامر بعلم وموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين اضافة الى بعض قادة القوى السياسية.”

وتابع البيان، “لذلك فأننا نسجل تحفظنا على هذه المواقف من قبل من ذكرناهم اعلاه”، “مهددا “سيكون لنا موقفا شديدا وواضحا ضد هذه الافعال”.

كما أكد تحالف الفتح “حصوله على معلومات مؤكدة عن ضغط سياسي يتعرض له القضاء بهذا الشأن”، مشددا “نحن اذ نقف الى جانبه ونرفض اي ضغوط تمارس ضده فاننا ندعوه الى العمل وفق اسس العدالة والقانون”.

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