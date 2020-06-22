بارزاني يلتقي الحكيم والعامري والمالكي خلال زيارته بغداد

التقى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في اليوم الثاني من زيارته بغداد عدة شخصيات سياسية ابرزهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم. وكان بارزاني قد وصل الى بغداد يوم السبت والتقى الرئاسات الثلاث. وقال مكتب بارزاني ان الاخير “التقى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم”.

وقال الحكيم في بيان لمكتبه، ان الطرفين “بحثا مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة وأهمية تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات”. واضاف الحكيم “ناقشنا ايضا المشاكل العالقة بين بغداد واربيل واتفقنا على اعتماد الحوار والاحتكام الى الدستور منهجا في القضاء عليها”. وتابع: “شددنا على حفظ سيادة العراق وادانة القصف العسكري لمدن اقليم كردستان”.

وعقب لقائه بالحكيم، التقى رئيس إقليم كردستان، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال تحالف الفتح في بيان تلقته (المدى) انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ابرزها دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها”.

وتابع “كذلك تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في مناطق شمالي العراق”، مشيرا الى انه “تمت مناقشة عدد من مشاريع القوانين واهمها قانون الانتخابات والدفع نحو اكمال التصويت عليه في مجلس النواب كونه العامل الاساسي لاجراء الانتخابات المبكرة”. كما اجتمع برئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي.