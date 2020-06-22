بغداد تطالب باريس تسليمها لاجئاً عراقياً متهماً بـ”الإرهاب”

باريس: علي ناجي: كشفت صحيفة فرنسية، الاحد، عن مطالبة السلطات العراقية فرنسا بتسليمها لاجئا عراقيا متهما بـ”الارهاب” منحته باريس حق الاقامة على اراضيها.

واوضح تقرير نشرته صحيفة “لوفيكارو” الفرنسية، أن “مسؤولا بوزارة الداخلية العراقية طالب فرنسا عبر الانتربول، بتسلميها لاجئا عراقيا منحته فرنسا حق اللجوء 2017 اي بعد وصوله بسنة الى فرنسا”، مبيناً ان “سبب المطالبة لمشاركة اللاجئ أحمد حمدان بقتل 1700 شخص ب‍العراق”، حسب ما ذكرته الصحيفة.

واضاف التقرير ان “الشرطة الفرنسية سجنت عياش المقيم بمحافظة كالفادوس، لاتهامه بجرائم قتل إرهابية وجرائم حرب في العراق”، مشيراً الى ان “القضاء الفرنسي بعدها اصدر الافراج عنه ولكن يبقى تحت المراقبة، بشهر ايار 2020”.

وتابع التقرير ان “عياش بعدها هرب الى المانيا، ثم سلم نفسه للشرطة الالمانية مدعيا انه مطلوب في فرنسا”، لافتا الى ان “فرنسا ستسلم اللاجئ العراقي، خلال ايام المقبلة، على الرغم من ان محامي عياش يشدد بان موكله شارك ضد الارهاب وليس معهم”.