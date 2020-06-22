جولة محادثات جديدة بين اقليم كوردستان وبغداد الثلاثاء

قررت حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ، الى العاصمة العراقية بغداد غداً الثلاثاء ، للتباحث مع المسؤولين العراقيين بشأن جملة ملفات عالقة بين الجانبين على رأسها النفط والموازنة ورواتب الموظفين ، ومناقشة الحلول المناسبة لكلا الطرفين.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس اليوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران ، اجتماعاً خاصاً بشأن المباحثات مع الحكومة الاتحادية ، بمشاركة نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد الحكومي المفاوض قوباد طالباني ومشاركة أعضاء الوفد المفاوض ، حيث جرى التباحث بشأن آخر نتائج المحادثات وسبل حسم المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

وابدى رئيس الحكومة خلال الاجتماع استعداد اقليم كوردستان لحل جميع المشاكل مع بغداد ” بشكل جذري والإيفاء بما علينا من التزامات مقابل تأمين حقوقنا ومستحقاتنا الدستورية، والوصول إلى اتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما”.

مشيراً ، إلى أن حسم المشاكل بين الجانبين يصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين ، وهو عامل مهم لاستتباب الاستقرار في المنطقة.

والجولة الجديدة من المفاوضات بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية ، تأتي استكمالاً لجولات سابقة من المحادثات بين الجانبين خلال الفترة القليلة الماضية .

ويؤكد مسؤولو الجانبين على ايجابية المحادثات دون ان تتوصل حتى الان الى نتائج حاسمة .