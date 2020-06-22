حقوق الانسان النيابية تتهم الصحة بارتكاب “خطأ خطير” أدى لوفاة مواطن بكورونا

اتهم رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي، اليوم الاحد، وزارة الصحة ودائرة صحة كركوك بإرتكاب خطأ “خطير” أدى لوفاة مواطن بكورونا في المحافظة.

وقال الصالحي إن مستشفى كركوك الجمهوري سجلت، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لشخص يعاني من العجز الكلوي”.

وأوضح أن “المستشفى تحتوي على ردهة خاصة بعجز الكلى كان من المفروض ان لا تتحول الى مركز لعلاج الوباء”، مشددا على ضرورة “تخصيص مستشفى آخر لعلاج الوباء”.

واضاف الصاحي أن “هذا خطأ ارتكبته وزارة الصحة ومديرية صحة كركوك”، مشددا على أن “هذا خطأ خطير جداً لأن الكلى الصناعية داخل المركز أصبحت مختلطة مع الوباء”.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان، أنه “من الخطأ اتخاذ مستشفى غسيل الكلى الكائنة في مركز المدينة كمركز لعلاج كورونا”، مبينا أنه “قدم مقترحات بهذا الامر ونفضل أن تأتي لجنة من بغداد لتأمين مستشفى مناسب”.