رفع الحجر عن تربية نينوى بعد ثبوت سلامة موظفي المديرية والملامسين لاحد مصابي كورنا

أعلن مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي ،اليوم الاحد ، رفع الحجر الصحي عن تربية نينوى بعد ظهور نتائج المسحات التي اثبتت سلامة موظفي التربية والملامسين للمصاب الذي كان قد أعلن عنه اصابته بوباء كورونا.

وقال السبعاوي ان” الكوادر الصحية سيستمرون بتعفير وتعقيم مديرية التربية لحين التاكد من السيطرة على اي اثر لفيروس كورونا قد يكون موجوداً “.

وكان رئيس خلية الازمة في محافظة نينوى ، المحافظ نجم الجبوري ، أعلن ظهر اليوم الاحد ، عن حجر مديرية تربية نينوى بعد اكتشاف اصابتين بفايروس كورونا لاثنين من موظفي المديرية ، فيما باشرت الفرق الصحية باجراء مسحات مختبرية لجميع الموظفين المتواجدين وعمليات تعفير وتعقيم لليناية .