صحيفة اميركية: كورونا يسحق النظام الصحي بالعراق

حذرت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية، من “سحق” النظام الصحي في العراق بسبب كورونا، فيما اشارت الى ان اعداد اصابة الكوادر الطبية ترتفع بشكل مخيف.

وذكرت الصحيفة ان “العراق يواصل كسر الأرقام القياسية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 1870 حالة إصابة في عموم البلاد، هي الأعلى خلال يوم واحد من دخول الفيروس في مارس الماضي”.

كما تم تسجيل 88 حالة وفاة من جراء الإصابة ب‍فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أيضا أعلى حصيلة تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء.

وتوزعت حالات الوفاة والإصابات على جميع محافظات البلاد، لكن العاصمة بغداد حظيت بالنسبة الأكبر كالعادة.

وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات في العراق إلى 29222 إصابة، فيما بلغ عدد المتوفين 1013 شخصا.

ومنذ مطلع الشهر الجاري ارتفع معدل الإصابات ب‍فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث لا يكاد يمر يوما من دون تسجيل أكثر من ألف إصابة بعد أن كان معدل الإصابات يتراوح بين 100 إلى 500 حالة.

وتفرض السلطات العراقية منذ عدة أسابيع إجراءات صارمة للحد من تفشي الفيروس، من بيها حظر التجول، إلا أن مراقبين يؤكدون أن الكثير من المناطق لا تلتزم بهذه الإجراءات مما تسبب في ارتفاع حلات الإصابة، وسط مخاوف من عدم قدرة النظام الصحي المتهالك في تحمل هذه الكم الكبير من الحالات.

وحذر تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، من أن “الموجة المتزايدة من الإصابات وارتفاع الحالات المسجلة في صفوف الأطباء والعاملين في المجال الصحي يهدد بسحق نظام الرعاية الصحية في البلاد”.