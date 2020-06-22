طيران التحالف يستأنف عملياته بتدمير مواقع لداعش في محافظتين

نفذ طيران التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأحد، ضربات استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي صلاح الدين وكركوك. وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (المدى) بأن “طيران التحالف الدولي، نفذ ضربات جوية أدت إلى تدمير 8 أنفاق تستخدم من قبل عناصر داعش، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.

كما أعلن التحالف الدولي، تدمير ثلاثة معسكرات تابعة لتنظيم داعش، جنوبي محافظة كركوك.

وذكر بيان للتحالف تلقت (المدى) نسخة منه، إن طيران التحالف الدولي دمر ثلاثة أماكن تابعة لداعش في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك.

وأضاف البيان أن الأماكن يستخدمها تنظيم داعش كمعسكرات للتدريب.

وتأتي هاتان العمليتان بعد توقف دام نحو أكثر من شهر من الدعم الجوي للقضاء على فلول داعش الإرهابي، في المحافظات المحررة شمالي، وغربي البلاد. وأعلن التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأميركية، في بيان مقتضب 14 أيار الماضي، “تسديد ضربات موجعة لأماكن اختباء عناصر داعش الإرهابي، من قبل طيران القوات الفرنسية، في قرية مزيرير التابعة لقضاء الحويجة، في كركوك”.

وبدأت قوات التحالف الدولي تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية ضد الانتهاكات الأمريكية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بداية آذار الماضي. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 30 آذار الماضي، أنه “بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرت إعادة عدة مواقع كانت تشغلها بعثة التحالف في محافظات نينوى، والأنبار، شمالي، وغربي البلاد”. بالمقابل قال الخبير المختص في الشأن العسكري أحمد الشريفي إن “العديد من الخبراء العسكريين يرون أن وجود القوات الأمريكية ضروري لتقديم الدعم اللوجستي للقوات العراقية، على اعتبار أن الأخيرة تفتقد إلى الجهد التقني والإمكانيات من حيث القدرات التسليحية، وان الموقف الإيراني من القوات الأميركية في العراق، هو الذي يدفع الفصائل المسلحة للضغط تجاه إخراج تلك القوات”. وتابع الشريفي بالقول “رحيل القوات الأميركية سيفتح باب جدال داخلي بين المكونات الأساسية العراقية، فإذا كان المطلب شيعيا لمغادرة الأمريكان، فسيقابله موقف شبه موحد من قبل السنة والكرد يتمثل بإبقاء القوات الأمريكية، وهذا يعني خللا على مستوى صانع القرار السياسي، مما يؤدي إلى امتناعه عن اتخاذ قرار إخراج تلك القوات.” وأضاف الشريفي قائلًا، “هناك عدم وضوح في السياسة الخارجية لبغداد، فلم يطلق العراق كلمة عدوان على ما تقوم به تركيا في شمالي البلاد حتى الان، وهذا يؤدي إلى تردد المجتمع الدولي والقوات الأميركية في التفاعل مع العراق، ووجود القوات الأمريكية في العراق جاء نتيجة هذا الإرباك السياسي وسوء الإدارة، الذي أدى إلى هذا الخلل في أداء المؤسستين العسكرية والأمنية”.