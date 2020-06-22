عروض للمتبرعين بالبلازما: ملابس وجلسات تصوير مجانية

بغداد / عامر مؤيد

مع رفض بعض المتشافين من فايروس كورونا التبرع ببلازما الدم مجانًا، ظهرت مبادرات لحث المتعافين على التبرع. المصابون بكورونا الذين تشافوا منه، وجدوا أمامهم مبادرات مميزة لحثهم على التبرع، فقسم فتح محل البسته مجانًا وآخر تبرع بجلسة تصوير فيما آخرون قرروا دفع المال لأي شخص يسعى لذلك.

أحمد عبد الله صاحب محل لبيع الألبسة الرياضية في منطقة الكرادة أعلن في حسابه على الفيسبوك أن “أي شخص مصاب وتعافى من مرض كورونا ويتبرع بالدم من أجل البلازما لإنقاذ شخص آخر مصاب، سيحصل على ملابس رجالية مدى الحياة له”. وباللغة العامية كتب أحمد عبد الله “بس انقذ أخوك اللي إنت أعرف بمعاناته”. ولم تقتصر المبادرات على أحمد فقط بل هناك أخريات بشكل أكبر.

ويقول أحمد عبد الله في حديثه لـ(المدى)، إن “الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو حث المتشافين من فايروس كورونا على التبرع لإخوانهم المصابين لغرض إنقاذهم من الفايروس اللعين”.

وأضاف أن “الوضع الحالي الذي نحن عليه يحتاج الى تظافر الجهود بغية العبور الى بر الأمان وتقليل المفقودين جراء هذا الفايروس وأن التبرع ببلازما الدم هو جزء من ذلك. وسبق أن أطلقَ مهاجم منتخبنا الوطني السابق النجم عماد محمد مبادرة إنسانية رائعة لشراء بلازما الدم من المتعافين من فايروس كورونا المستجد والتبرع به مجانًا للمصابين الراقدين في المستشفيات العراقية”. وقال عماد محمد قبل ثلاثة أيام إن الواجب الانساني يحتم علينا الوقوف الى جانب الدولة ومؤسساتنا الصحية من أجل الحفاظ على سلامة المواطن العراقي بعد انتشار هذا الفايروس القاتل، الذي أصاب جميع بلدان العالم.

وأكد محمد بأنه وجه دعوة لجميع الميسورين للمشاركة في التبرع وتأمين جميع الاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم جهود خلية الأزمة في مواجهة المرض وخاصة فيما يتعلق بشراء الأدوية والكرفانات حتى نكون جهة ساندة للدولة في ظل تزايد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة.

من جانبه فإن زيد محمد – مصور قام بمبادرة للهدف نفسه، حيث عرض جلسة تصوير كاملة لأي شخص يتبرع ببلازما الدم الى المصابين بفايروس كورونا.

وقال محمد في حديثه لـ(المدى) إن “أي شخص يملك مهنة أو موهبة عليه أن يسخرها في الوقت الحالي للمساعدة في محاربة فايروس كورونا”. وبين أنه “للأسف هناك بعض الأشخاص يفكرون بالجانب المادي مقابل إنقاذ الحياة البشرية، لذا فنحن ومجموعة أشخاص آخرين بمهن مختلفة، نقدم خدماتنا مجانًا للمساعدة بمعالجة المصابين”.

وأعلنت صحة الانبار، أمس عن أول عملية تبرع ببلازما الدم من شخص معافى من فايروس كورونا لشخص مصاب من أهالي المحافظة.