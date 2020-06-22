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فن القول عند السوفسطائيين

فن القول عند السوفسطائيين

د زهير الخويلدي

” الفن هو محاكاة الطبيعة”

لقد كان السفسطائيون بالفعل متجولين يعلمون إما دروسًا احتفالية أو طرقًا لتحقيق انتصار الحقيقة . وهكذا ، كانت فلسفتهم مبنية على السعي الوحيد للنجاح من خلال فن الإقناع والإغواء. يدعو السفسطائيون إلى وضع الحقيقة في منظورها الصحيح. ظهرت فلسفتهم في وقت أخذت فيه الحياة الفكرية شكل لعبة ، وأحيانًا منافسة: تم الدفاع عن هذه الأطروحات من قبل منافسين يمنحهم القاضي السيادة ، ويساهم غالبًا الجمهور في تتويجهم بالجوائز. ونتيجة لذلك ، لم يعد الفيلسوف يبحث عن الحقيقة أو يجدها ، بل يقترحها ويقدمها للحكم المدقق. هذا هو السبب في أن الفلاسفة اللاحقين سيولون عناية كبيرة لتمييز أنفسهم عن المتحدثين السفسطائيين. لهذا السبب ، على سبيل المثال ، في محاورة الغورجياس لأفلاطون ، يبتعد سقراط عن الالتزام بالرد على خطاب كاليكلاس لصالح العدالة الطبيعية ، ويشكو من استعمال الخطاب. في ظل هذه الظروف ، ترتكز المغالطة بشكل أساسي على ركيزتين: التحليق الكبير ، من ناحية ، والذي يسمح للمتكلم باختيار مواضيع خطابه بدقة ؛ إتقان الخطاب ، من ناحية أخرى ، لكسب تأييد الجمهور. بشكل أعم ، حياة ومواقف كبار السفسطائيين مثل بروتاجوراس (الذين قاموا بفضح الأثينيين من خلال عدم مبالاتهم في مسائل الدين) ، أو غورجياس من لونتيوم ، أو بروطاغوراس من سيوس ، أو حتى هيبياس من إليس ، تركت الرقي باعتباره التأكيد الأول على تفوق الحياة الاجتماعية على الحياة الفكرية. لقد أسس السفسطائيون النزعة الإنسانية. تثبت رواية أسطورة بروميثيوس ذلك ، لأنها تظهر أنه من طبيعة الإنسان أنه ينتج الثقافة بفضل ذكائه التقني والسياسي. وهكذا ، يهدف التعليم إلى تطوير المهارات التي هي تقنيات وفن الكلام ، وبفضلها يمكن للإنسان أن يخترع نفسه وعالمه. يقول بروتاجوراس ، “إن الإنسان هو مقياس كل شيء ، لما هم عليه لأولئك الذين هم ، وما ليسوا ، لأولئك الذين ليسوا” (بروتاجوراس). لذلك يجب أن يتعامل فقط مع الشؤون الإنسانية. “بالنسبة للآلهة ، يعترف ديوجين اللايرتي ، لا أستطيع أن أعرف إما أنهم أو أنهم ليسوا كذلك ؛ الكثير من العوائق تعارضه ، غموض الموضوع وإيجاز الحياة.

النتيجة هي الأولوية المعطاة للكلام ، للتشكيل على الجوهر ، الذي يترجم إلى مدح للفنون والطب والابتكار. ومع ذلك ، في السياسة ، يكون تأكيد السماوي على قوة الإنسان واستقلاله أقوى. تكشف النزعة الإنسانية السفسطائيين على وجه الخصوص أن القانون هو اختراع بشري ، والذي بموجبه ، إلى حد ما ، مصطنع وتعسفي. إن عمل المشرعين دليل على ذلك ، سواء في أثينا أو في المستعمرات ، وتولي عمل الدستور في جميع الأوقات. يجب ترك معظم الموسيقيين صورهم الكاريكاتية إلى الأجيال القادمة. لقد عرفت المغالطة بالفعل في تاريخ الأفكار نتيجة محزنة إلى حد ما. على المستوى النظري ، تدهورت إلى السخرية السياسية ، التي ترى الخطاب كوسيلة لإشباع التعطش للسلطة. على المستوى العملي ، ترك تراثًا كاملاً للبحث في براعة الكلام: الأهمية الممنوحة للبلاغة والنحو والمرادفات والأعمال الصغيرة التي تلخص بشكل تخطيطي الأطروحات الأخلاقية المزدوجة وفن النزاع. وأخيرًا ، فإن أفلاطون قبل كل شيء هو الذي نقش في الذاكرة الجماعية المعنى الشائن المرتبط بصورة السفسطائي. لقد طرح الطاولة أولاً القيام بتوثيق ، بصوت سقراط ، أعمال السوفسطائيين: “كل واحد من هؤلاء المعلمين ، الأثينيين ، في أي مدينة يذهبون إليها ، لديهم موهبة جذب الشباب ، و عندما يمكن إرفاقهم بدون مال غير مرتبطين بمثل مواطنيهم الذين يحبونهم ، يقنعونهم بمغادرة مواطنيهم لينضموا إليهم ، ويدفع لهم الشباب مقابل ذلك ويتم احتجازهم”. والأهم من ذلك ، أنه رسم السوفسطائي باعتباره عديم الضمير يستخدم حججاً مضللة معقدة لخداع المحاورين ، وهو صانع رأي يبيع بسعر باهظ الثمن تعليماً لا مكان للأخلاق فيه. فكيف حسمت الفلسفة معركتها العقلية مع السفسطة؟ وهل حصل تغييرا في استعمال العقل أم اللغة؟

المصدر:

Dumont J.-P., les sophistes. Fragments et témoignages, édition PUF, Paris, 1969.

كاتب فلسفي

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