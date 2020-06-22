مصدر: الصحة توجه بدفن المتوفين بكورونا في محافظاتهم

كشف مصدر طبي، الاحد، ان وزارة الصحة وجهت بدفن المتوفين بفايروس كورونا في محافظاتهم.

وقال المصدر ان “وزارة الصحة وجهت بدفن المتوفين بفايروس كورونا في محافظاتهم، بإشراف فريق طبي مختص”.

واضاف ان “ذلك يتم بعد اجراءات التعفير”.