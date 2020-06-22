نائب يطالب الكاظمي بانقاذ حياة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة

طالب عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بانقاذ حياة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة، فيما شدد على إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط.

وقال الدلفي في بيان ان “على رئيس مجلس الوزراء وزير التربية باتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط”، مبينا ان “هناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة الثالث متوسط مهددين بكارثة إنسانية اذا اصرت وزارة التربية بقرارها بإجراء الامتحانات الوزارية لهم وذلك بسبب الانتشار السريع والكبير لجائحة كورونا في العراق وازدياد نسبة الوفيات”.

وطالب الدلفي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بـ”إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط اسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق”.