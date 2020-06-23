أحزاب الوحدة الوطنية تكشف الهدف من الحوار الكوردي – الكوردي في سوريا‎

أكدت أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)، اليوم الاثنين، أن الهدف من الحوار الكوردي – الكوردي هو أن يكون الشارع الكوردي ممثَّلاً بموقف سياسي واحد، وأن هذا التفاهم لن يكون على حساب المكونات السورية الأخرى.

أكدت أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)، اليوم الاثنين، أن الهدف من الحوار الكوردي – الكوردي هو أن يكون الشارع الكوردي ممثَّلاً بموقف سياسي واحد، وأن هذا التفاهم لن يكون على حساب المكونات السورية الأخرى.

وقالت الأحزاب الكوردية في بيان : «بتاريخ 16 يونيو/ حزيران من العام الجاري تم الإعلان للرأي العام عن تفاهم أولي بين أحزب الوحدة الوطنية الكوردية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، للبدء بلقاءات مكثفة تعتمد في جوهرها على أُسس الاتفاق الذي كان قد تم في دهوك عام 2014 والذي يتضمن بشكله الرئيس تشكيل مرجعية سياسية كوردية».

وأضاف البيان، أن «المرجعية تكون مهمتها العمل على توحيد الموقف الكوردي ورؤيته السياسية حول مجمل الأمور، بما فيها الرؤية الكوردية في مشروع الحل الديمقراطي في سوريا، وكذلك الموقف والدور الكوردي في الدستور السوري القادم، وكل الاستحقاقات الوطنية، كوننا معارضة تاريخية للنظام وبنيته ومشروعه السياسي وممارساته، ويجب أن تمثل في جميع المباحثات التي ستجري من أجل بناء سوريا الجديدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254».

البيان قال: «نحن نسعى إلى توحيد خطابنا بحيث يكون الشارع الكوردي ممثَّلاً عنه بموقف سياسي واحد»، وأكد أن «هذا التفاهم لا يؤثر في الشراكة الموجودة فيما بين المكونات في شمال وشرق سوريا من الكورد، العرب، السريان، الأرمن، الشركس وغيرهم، ولن يكون على حساب المكونات الأخرى في سوريا، بل يزيد ويدعم كل الجهود الرامية إلى الوحدة الوطنية المصانة بين هذه المكونات على عكس ما يتم تداوله على إنه تقوية من أجل الهيمنة الكوردية حسب وصفهم».

وأكد البيان، أن «الكورد يرون أن الوحدة ما بين الشعوب والتعاون والعمل المشترك في الدفاع والإدارة والعيش معاً هو الحل الذي سيخرج سوريا من أزمتها ويؤسس لبناء سوريا ديمقراطية تحتضن جميع أبنائها، وتحقق جميع طموحات وأهداف مكوناتها».

وختم بيان أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية قائلا: «نسعى ونناضل من أجل بناء سوريا، الدولة الديمقراطية الموحدة، والتي لا بد أن يتمتع فيها كل السوريين بالعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات والمساهمة في بناء سوريا التي يرى فيها كل السوريون هويتهم السياسية ومستقبلهم الديمقراطي فيها».