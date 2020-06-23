الزراعة تمنع استيراد التمر والدجاج وأسماك الزينة والمفترسات

اعلنت وزارة الزراعة، أمس الاثنين، اصدارها تعليمات حددت بموجبها المنتجات الممنوعة من الاستيراد من ضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انها “أصدرت حزمة من التعليمات التي حددت بموجبها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد ومن ضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني، فضلا عن منع حركة المحاصيل الستراتيجية من اقليم كردستان العراق الى باقي المحافظات ولأي سبب كان، وادرجت هذه التعليمات في عدة قوائم وحسب العائدية”. وأكد النايف، أن “الحزمة الاولى من التعليمات شملت العديد من المواد النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد اضافة الى محصولي الحنطة والشعير وهي (الخيار، الذرة الصفراء، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، الطماطم، الشلغم، الشوندر، العسل، الاسماك البحرية المجمدة، الاسماك النهرية المبردة والمجمدة، دبس التمر، الرقي، البطيخ، الباقلاء الخضراء)”. وأشار إلى أن “قائمة منع استيراد مستلزمات الانتاج الحيواني شملت كل من، اللحوم الكندية، اسماك الزينة، الحيوانات المفترسة، الصقور – الطيور الجارحة، الحنطة العلفية، الشعير العلفي، الذرة العلفية، البروتين الحيواني، الدجاج المجمد الكامل، لحوم الخنزير، الحيوانات الحية مثل عجول الذبح او ابقار اباكير، الدواجن والطيور من الدول المصابة بانفلاونزا الطيور، الحيوانات المشمولة باتفاقية سايتس، الاعلاف الخضراء مثل الجت والبرسيم وغيرها”.

وبين النايف، أن “الوزارة حددت مواد ومستلزمات الانتاج النباتي الممنوعة من الاستيراد والتي تشمل (نبات القطن بجميع اجزائه، فسائل النخيل وكافة اجزاء النخلة ومنتجاتها، نخيل الواشنطانيا واجزائه ومنتجاته، نبات الحنة واجزائه، نبات الجت بكافة اجزائه، العنب بكافة اجزائه وثماره، ثمار وشتلات المانكو – العنبة- والجوافة والقشدة، نبات جوز الهند واجزائه واليافه وثماره الحاوية على القلف أي القشرة الخارجية، شتلات الزيتون واي جزء منها، عسل النحل مع الاقراص الشمعية وطرود وملكات النحل”. وأوضح النايف، أنه “تم السماح بنقل اعلاف الدواجن المنتجة محليا حصرا بين كافة المحافظات عدا اقليم كردستان على ان تكون الحمولة على شكل عليقة متكاملة، وان تكون حمولات الاعلاف معززة بكتب رسمية وحسب التعليمات النافذة”.