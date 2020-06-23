المنافذ الحدودية تعلن تضاعف الإيرادات خلال 3 أيام

أرجعت هيئة المنافذ الحدودية، سبب ارتفاع الإيرادات في ثلاثة أيام إلى ستة مليارات دينار، إلى المتابعة والرقابة للهيئة على الدوائر العاملة في المنافذ، متعهدة بتعظيم إيرادات الدولة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “حتى هذه اللحظة لم تباشر أية جهة أمنية في تعزيز الواقع الأمني لمنافذنا الاتحادية”. وأضافت، أن “الأرقام التي ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تناولت ارتفاع الايرادات في ثلاثة أيام إلى 6 مليارات دينار، جاءت نتيجة متابعة ورقابة هيئة المنافذ الحدودية بالرغم من غلق المنافذ البرية مع إيران والكويت، وتصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية”.

وأكدت الهيئة، “حرصها على إحكام السيطرة وأداء دورها الرقابي على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ولتحقيق سياستها في منع التجاوز على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية بما يساهم في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة”.

وقبل اسبوع، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية أنها تقدمت بمقترح إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإرسال قوات “مكافحة الإرهاب” لمواجهة الخارجين عن القانون في المعابر الحدودية.

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، إن “هيئة المنافذ قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بخصوص إرسال قوات أمنية معززة لأمن المنافذ، لضمان عمل الموظفين داخل المنفذ الحدودي، وإشعارهم بالعمل في بيئة آمنة، ولمواجهة أي تدخل خارجي من بعض العصابات الخارجة عن القانون”.