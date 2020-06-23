برلمان كوردستان يستأنف الدوام الاعتيادي

أعلن رئيس ديوان برلمان كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد مضي أسبوعين على تعطيل الدوام إثر إصابة عدد من النواب والموظفين بفيروس «كورونا»، يستأنف البرلمان الدوام الاعتيادي اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وقال أردلان محمد في بيان : «بعد أن تم تعطيل دوام كافة النواب والموظفين لمدة 14 يوماً حرصاً على سلامة الجميع، إثر تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في البرلمان يوم 10 حزيران 2020، وبعد تماثل كافة المصابين للشفاء بعد تلقيهم العلاج وعودتهم إلى منازلهم، تقرر أن يستأنف برلمان كوردستان الدوام الاعتيادي اعتباراً من الأربعاء 24 حزيران 2020».