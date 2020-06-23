رئيس الموساد يزور قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة

متابعة: شادية بن يوسف

كشف موقع DefenseOne الأمريكي عن زيارة سرية ليوسي كوهن، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق. ووفقاً للموقع إن يوسي كوهن خلال جولته الخارجية في منطقة الشرق الاوسط زار بعض الدول العربية كالكويت والإمارات، وفي زيارة جديدة غير متوقعة إلى العراق التقى ببعض المستشارين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد.

بدأ يوسي كوهن، بوصفه رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) والمستشار الأعلى لبنيامين نتنياهو في الشؤون الأمنية، يقيم أخيراً علاقات إستراتيجية مع بعض حكام الدول العربية؛ وتعد زيارته إلى عين الأسد الخطوة الأولى مما يهدف إليه كوهن.

وجاء في موقع DefenseOne الأمريكي الذي ينشر الأخبار الخاصة بالشؤون العسكرية والأمنية: إن الأمريكيين عززوا الاجراءات الدفاعية في قاعدة عين الأسد بعد القصف الصاروخي الإيراني لها، كما بدأت الطلعات الجوية العسكرية الأمريكية تزداد في غرب العراق بعد انخفاضها جراء القصف الإيراني؛ وخلال رحلة جوية أمريكية دخل يوسي كوهن، رئيس الاستخبارات الاسرائيلية واليد اليمنى لنتنياهو، العراق وأجرى زيارة سرية إلى قاعدة عين الأسد في اليوم الخميس 18 من يونيو/حزيران، والتقى بجنرال سكوت ماكين من أهم قادة “سنتكوم” والمسؤول الرسمي في القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين.

وكشف موقع ميدل إيست مونيتور الأمريكي قبل فترة عن زيارة رئيس الموساد لدول عربية مثل مصر و الأردن وقطر والبحث حول صفقة القرن وضم الضفة الغربية؛ وتأتي هذه الزيارة في ظل الوضع الراهن للمنطقة والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية في ظل جائحة الكورونا والحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

المصدر:

https://www.defensone.com/politics/2020/06/mossad-director-s-visit-to-ain-al-assad-military-base/166325/oref=d-channelriver/