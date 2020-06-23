رفض عربي للعمليات العسكرية الاجنبية التي تستهدف أمن وسلامة العراق

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي وأعضاء البرلمان العربي على موقفهم الرافض للعمليات العسكرية الأجنبية التي تستهدف أمن وسلامة العراق ، وإدانتهم الاعتداءات على سيادة العراق، والتي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي .

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي أن الدكتور مشعل السلمي تناول خلال الاتصال الهاتفي اخر مستجدات الأوضاع في العراق ، واطمأن من رئيس مجلس النواب العراقي على الوضع في جمهورية العراق في ظل استمرار الاعتداءات والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العراقية خاصة في المناطق الشمالية .