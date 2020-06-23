صحة كوردستان تسجل 8 وفيات و299 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 فيات و299 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 فيات و299 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن (15704) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (1221) شخصاً في (31) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (2156) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 34 منها في محافظة أربيل، 169 في محافظة السليمانية، و61 في إدارة گرميان، و20 في إدارة راپرين، و3 في محافظة دهوك، و12 في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل 8 وفيات بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، 3 منها في أربيل، 3 في السليمانية، وحالتي وفاة في گرميان.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (4164) مصاباً، توفي منهم (118) شخصاً، فيما تماثل (1408) مصاباً للشفاء التام، وبقي (2638) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.