علاوي: المحنة الحالية التي يمر بها العالم هي الانسب للاتفاق او الخروج بقرار حاسم لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية

دعا مؤسس حزب الوفاق الوطني العراقي الدكتور اياد علاوي الى تأسيس الرابطة الاستراتيجية العالمية للصحة الوقائية لتعنى ببناء الامن الصحي الاستراتيجي والانتقال الى مجالات اخرى من التعاون.

جاء ذلك خلال كلمة القاها سيادته في ملتقى بناء المصير المشترك الصيني العربي الذي افتتح اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برعاية الحزب الشيوعي الصيني وبمشاركة اكثر من خمسين من زعماء الاحزاب العربية.

وقد اوضح الدكتور علاوي في كلمته ان المرحلة الحالية رغم كونها الأكثر خطورةً وحساسية في التاريخ الانساني، الاانها ايضاً الانسب للاتفاق او الخروج بقرار حاسم لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية بروح الفريق الواحد.

وشدد سيادته على ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من انتشار ڤايروس كورونا بالتوازي مع تكثيف الجهود لاكتشاف لقاحات أو علاجات لمقاومته، معرباً عن امله في ان يخرج هذا الملتقى بالاتفاق على توصيات تضع المنظمات المعنية امام مسؤولياتها في مواجهة هذه الجائحة، والاعداد لما قد يحصل مستقبلا.

كما دعا الدكتور علاوي الدول العربية وجمهورية الصين والدول المؤمنة بالسلام والتعاون لتكثيف الجهد الحكومي والشعبي نحو علاقات تعاون استراتيجي مشترك يفيد الاسرة الدولية، وان يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق نحو زيادة التفاعل والتعاون في جميع المجالات بدءا بالصحة العامة والوقائية والتنمية الاقتصادية ومجالات اخرى متعددة.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

22 حزيران 2020