ما بين المقاوم و عميد العبث صمويل بيكيت و المثقف العراقي المتفرج !!

بقلم مهدي قاسم

الكتابة عن الشأن العام أو المساهمة في ذلك بشكل من الاشكال ، حيث ثمة أزمات خطيرة و معاناة فظيعة بالنسبة للشعب العراقي ـ مصحوبة بعملية خراب و تخريب ممنهجة و نهب منظم لما تبقى من ثروته ــ ولو على شكل قروض ــ و التي أصبحت بكاملها تحت تصرف عصابات لصوص جشعين و نهمين من” مؤمنين أبرار و أطهار ” !! ، بل ربما أسوأ من ذلك بكثير، عندما كان العراق تحت احتلال مباشر حيث شرعية المقاومة الوطنية قد تبدو مبررة و ضرورية ، تحت ليس تحت قيادة البعثيين ، إذ أن العراق بات الآن من عملية تفكك وانهيار بطيئين كدولة تحت هيمنة مجموعات مسلحة من كل حدب و صوب تتصرف كدولة عميقة و حضور إخطبوطي خانق تضرب وتهاجم بالصواريخ بين أسبوع وآخر ، كما لو كان العراق يعيش فترة بيروت السبعينات أثناء الحرب الأهلية / لذا فأنه يُعد واجبا أخلاقيا لكل” مثقف ” عراقي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالثقافة العامة أن يتنازل الآن قليلا و يهتم مساهما بشكل من الأشكال حتى ولو كتشجيع معنوي ــ أو على الأقل هذا ما فعله حتى عميد الأدب العبثي و اللامعقول صمويل بيكيت عندما التحق بلجنة كتّاب المقاومة الفرنسية السرية أثناء الاحتلال النازي لباريس سوية مع أراغون و البرت كامو وسارتر و أبولينير بول فاليري و غيرهم ليساهم بقسطه النضالي بالرغم من اتجاهه العبثي ــ ، بينما الاستنكاف والتعالي عن الكتابة عن الشأن العام فربما هو ضرب من نرجسية فضفاضة لصيادي أوهام المجد الفارغة في دهاليز السراب وهم يجرجرون خلفهم أطنانا من نصوصهم المجترة كأشواك الصحارى !..

فإذا كان هؤلاء أو أولئك من ” مثقفين ” عراقيين يستنكفون بالنزول بنصوصهم و سطورهم الذهبية المطرزة على جبين الخلود و الأبدية !!ــ إلى مستوى الكتابة عن الشأن العام ، فعلى الأقل ، أن يشجعوا الآخرين على ذلك ـــ معنويا ـــ كأضعف الإيمان ..

أما إذا اتضح إن أحدهم أكثر استقلالية و إبداعا من سارتر وكامو و لويس أراغون وبول فاليري و غيرهم بالعشرات من مثقفي فرنسا البارزين و الذين ــ مثلما أسلفنا ــ ساهموا في المقاومة الوطنية ضد النازية فليرمني بنصوصه المعتقة غبارا ..ح … حتى الموت !!..