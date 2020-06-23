مفوضية حقوق الإنسان: الأرامل بدون رواتب منذ 6 شهور

رأت مفوضية حقوق الإنسان، ان تأخر صرف رواتب الأرامل والأيتام لـِ (6) أشهر انتهاك للحقوق.

ودعا عضو مجلس المفوضية علي البياتي، في بيان، الجهات الحكومية إلى الإسراع بصرف رواتب الأرامل المستفيدات من رواتب حقوق المرأة والرعاية الاجتماعية.

وقال البياتي إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تصرف الرواتب لهذه الشريحة منذ بداية العام الحالي ولحد الآن بحجة تحديث المعلومات”، مؤكدًا أن “تأخر صرف الرواتب لمدة (6) أشهر لشريحة لا تمتلك أي مورد آخر يعد انتهاكًا لحقها في العيش الكريم”.

وأوضح أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان وانسجامًا مع مبادئها في الحفاظ على الحقوق تحث الجهات المعنية لمتابعة اجراءات الصرف ومعرفة أسباب التأخير”، مضيفا أن “هذا الراتب يؤمن ابسط مستلزمات الحياة للأرامل”.

ولفت إلى أن “ضمان مستحقات هذه الشريحة مسؤولية وطنية واجتماعية وأخلاقية تتطلب من الجميع دعم ورعاية هذه الطبقة في مجتمعنا لتحقيق العدالة وضمان حقوقها”.

يشار إلى أنه منذ 6 أشهر تقريبا تعاني شريحة الأرامل والأيتام من عدم صرف رواتبهم، جاء ذلك تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي خلفها فايروس كورونا مع انخفاض أسعار النفط، في العراق.