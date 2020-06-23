مكتب رئيس الوزراء العراقي يوضح حقيقة اصابة مديره بوباء كورونا

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، الأنباء حول إصابة مدير المكتب رائد جوحي بفيروس كورونا المستجد.

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، الأنباء حول إصابة مدير المكتب رائد جوحي بفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب، في بيان إن “ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إصابة رائد جوحي (مدير مكتب رئيس الوزراء) بفيروس كورونا غير صحيح”.

مضيفاً “في الوقت الذي نسأل العلي القدير أن يحفظ الجميع ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في النشر خاصةً في هذا الظرف الذي يتطلب التعاون لدفع الأذى عن جميع العراقيين”.