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نائب عراقي يدعو لاستفتاء شعبي بشأن التواجد الأميركي : نسبة الرافضين لا تزيد عن 20%

دعا رئيس كتلة “النصر” النيابية والمكلف السابق بتشكيل الحكومة العراقية النائب عدنان الزرفي، يوم الأحد ، لاجراء استفتاء شعبي بشأن التواجد الأميركي في العراق، مبدياً توقعه أن تكون نسبة الرافضين لا تزيد عن 20%.

الزرفي، قال في تصريح متلفز، إن “الاميركان قد يخرجون بأية لحظة من العراق ، حاجة امريكا للعراق 1‎%‎ من حاجة العراق لها”.

مضيفاً ، ان ” الوجود الأميركي في العراق يجنبنا خسائر استراتيجية كبيرة، ونحتاج لحليف قوي لإسنادنا مثل الولايات المتحدة وايران وتركيا”.

موضحاً ، بالقول أنه “يجب اجراء استفتاء شعبي بشأن الوجود الأميركي وان لا يحتكر الامر بقوى سياسية رافضة له ” ، مردفاً ” اعتقد ان نسبة رافضي الوجود الأميركي في العراق لا تتعدى 20%”، مبينا أن “الموقف غير العراقي المصر على خروج الأمريكان أضعف موقف العراق اقليمياً، لان مجلس النواب لا يمثل الإرادة الجماهيرية”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الـ 5 من يناير / كانون الثاني الماضي ، على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجنبية على الاراضي العراقية .

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