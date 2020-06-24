إكشف أيها الصديق السيد مصطفى الكاظمي المحترم -2-
كن قويا ً …
كن شجاعاً ..
غير هيّاب .
إكشف أسماء الفاسدين الصريحة بلا لبس و لا إشارة …
سواء ً كانوا أفندية ، معممين ، مُعقلين ؟
داخل العراق ، في الأردن ، أو أوربا ، أو في أي مكان آخر..
من هم ؟
عناوينهم ؟
وظائفهم ؟
جهاتهم ؟ من يقف وراءهم دولاً أو شخصيات ..
ما الذي سرقوه من أفواه الأرامل و اليتامى و المعدمين
أنت كنت رئيس المخابرات
من المؤكد أنك تعرف أسرار الدولة
و تعرف من سرق من المسؤولين
العرب و الأكراد و التركمان
من السنة و الشيعة و الشيوعيين
و النواب الذين يشترون المناصب
كن رجلا ً شهما ً ..
أعتقلهم فوراً و بدون تردد .. حسب القانون فهو بجانب الحق ..
أغلق الحدود ..
و خاصة المسؤولين الذين كانوا في السلطة السابقة و اللاحقة..
و لا تنس َ البرزانــــــــــــــــي ، فهو منهم ، و لا تقل أنه بعيد عن المركز و لا أستطيع أن أصل إليه …
هذا وقتك …
زمانك سوف لا يتكرر بالمرة ..
و إذا لم تفعل …
فانت مغادر منصبك عاجلاً وليس آجلاً ..
و سوف يذكرك التاريخ ، و هو لا يرحم
و حتى لا تلوث إسمك مع المُلَوثين..
بل تدخل تاريخ العراق الناصع…من أوسع أبوابه إن كشفت أسماء الفاسدين ..
كن فريدا ً متميزا ً …
و الشعب العراقي يستحق منك ذلك…
فقد سبق أن طلبت المرجعيةُ من حيدر العبادي كشف المفسدين ، بعد ما صرح أن هناك خمسين ألف موظف فضائي 000 50 و لم يفعل شيئا ً ، فلعنه التاريخ …
قل الحق و لا تخف ..
و حتى لو تمت الإطاحة بك …
موت بعز خير من عيش بفساد
الساكت عن الفساد متهم بالفساد..
صورة منه إلى الصديق الدكتور علي علاوي الذي منح الأكراد 400 مليار ، أكرر مليار ، لشهر واحد فقط ، فأفلست الخزينة بعدها ..
#الدكتور_صاحب_الحكيم
مقرر حقوق الإنسان
سفير السلام العالمي
منسق عام لـ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف
لندن
حزيران 2020