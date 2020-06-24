إكشف أيها الصديق السيد مصطفى الكاظمي المحترم -2-

كن قويا ً …

كن شجاعاً ..

غير هيّاب .

إكشف أسماء الفاسدين الصريحة بلا لبس و لا إشارة …

سواء ً كانوا أفندية ، معممين ، مُعقلين ؟

داخل العراق ، في الأردن ، أو أوربا ، أو في أي مكان آخر..

من هم ؟

عناوينهم ؟

وظائفهم ؟

جهاتهم ؟ من يقف وراءهم دولاً أو شخصيات ..

ما الذي سرقوه من أفواه الأرامل و اليتامى و المعدمين

أنت كنت رئيس المخابرات

من المؤكد أنك تعرف أسرار الدولة

و تعرف من سرق من المسؤولين

العرب و الأكراد و التركمان

من السنة و الشيعة و الشيوعيين

و النواب الذين يشترون المناصب

كن رجلا ً شهما ً ..

أعتقلهم فوراً و بدون تردد .. حسب القانون فهو بجانب الحق ..

أغلق الحدود ..

و خاصة المسؤولين الذين كانوا في السلطة السابقة و اللاحقة..

و لا تنس َ البرزانــــــــــــــــي ، فهو منهم ، و لا تقل أنه بعيد عن المركز و لا أستطيع أن أصل إليه …

هذا وقتك …

زمانك سوف لا يتكرر بالمرة ..

و إذا لم تفعل …

فانت مغادر منصبك عاجلاً وليس آجلاً ..

و سوف يذكرك التاريخ ، و هو لا يرحم

و حتى لا تلوث إسمك مع المُلَوثين..

بل تدخل تاريخ العراق الناصع…من أوسع أبوابه إن كشفت أسماء الفاسدين ..

كن فريدا ً متميزا ً …

و الشعب العراقي يستحق منك ذلك…

فقد سبق أن طلبت المرجعيةُ من حيدر العبادي كشف المفسدين ، بعد ما صرح أن هناك خمسين ألف موظف فضائي 000 50 و لم يفعل شيئا ً ، فلعنه التاريخ …

قل الحق و لا تخف ..

و حتى لو تمت الإطاحة بك …

موت بعز خير من عيش بفساد

الساكت عن الفساد متهم بالفساد..

صورة منه إلى الصديق الدكتور علي علاوي الذي منح الأكراد 400 مليار ، أكرر مليار ، لشهر واحد فقط ، فأفلست الخزينة بعدها ..

#الدكتور_صاحب_الحكيم

مقرر حقوق الإنسان

سفير السلام العالمي

منسق عام لـ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

لندن

حزيران 2020