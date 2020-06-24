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الاتصالات تبرر ضعف الإنترنيت: مجهولون أحرقوا الكابلات قرب منفذ بدرة

أعلنت وزارة الاتصالات، عن تعرض الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات الدولية قرب منفذ بدرة الحدودي الى الحرق من قبل مجهولين.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات الدولية القادمة من الجارة ايران تعرضت الى عملية تخريب متعمدة من قبل جهات مجهولة، حيث تعرضت هذه الكابلات للحرق قرب منفذ بدرة الحدودي في محافظة واسط، وقد ادى هذا التخريب المتعمد الى فقدان جزء كبير من السعات الدولية الداخلة للعراق”.

واضاف البيان انه “وعلى الفور استنفرت الكوادر الفنية في وزارة الاتصالات كل الجهود وباشراف مباشر من السيد وزير الاتصالات المهندس اركان الشيباني لتعويض كل السعات المفقودة من خلال المنافذ الاخرى”.

واشارت الوزارة الى انها “لا تستغرب هذه الافعال الاجرامية التي تقوم بتخريب الشبكة الضوئية الوطنية من قبل جهات مجهولة تضررت من عمليات الصدمة التي نفذتها وتنفذها وزارة الاتصالات للقضاء على عمليات تهريب سعات الانترنت وان هذه الجهات ستتعرض للمساءلة القانونية التي ستطالها مهما كانت الظروف”.

وطالبت وزارة الاتصالات الجهات الامنية العليا بـ”تكثيف جهودها للكشف عن هذه الجهات التخريبية والتي تسعى لضرب الاقتصاد العراقي وهدر ثرواته وخرق السيادة الوطنية للبلد”.

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