الزراعة تصدر تعليمات بشأن المنتجات الممنوعة من الاستيراد

اعلنت وزارة الزراعة، عن اصدارها تعليمات حددت بموجبها المنتجات الممنوعة من الاستيراد من ضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني ومنع حركة المحاصيل الاستراتيجية من اقليم كردستان الى باقي المحافظات.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان انها “أصدرت حزمة من التعليمات التي حددت بموجبها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد ومن ضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني ، فضلا عن منع حركة المحاصيل الاستراتيجية من اقليم كردستان العراق الى باقي المحافظات ولأي سبب كان، وادرجت هذه التعليمات في عدة قوائم وحسب العائدية”.

وأكد النايف، أن “الحزمة الاولى من التعليمات شملت العديد من المواد النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد اضافة الى محصولي الحنطة والشعير وهي ( الخيار ، الذرة الصفراء ،الباذنجان ، اللهانة ، القرنابيط ، الجزر ، النبق ، البطاطا ، الخس ،الثوم ، الشجر،الفلفل ،التمور، بيض المائدة ، الدجاج الحي ، الدجاج المجزور الكامل ، الطماطم ، الشلغم ، الشوندر ، العسل ، الاسماك البحرية المجمدة ، الاسماك النهرية المبردة والمجمدة ، دبس التمر ، الرقي ، البطيخ ، الباقلاء الخضراء)”.

وأشار إلى أن “قائمة منع استيراد مستلزمات الانتاج الحيواني شملت كل من ، اللحوم الكندية ، اسماك الزينة ، الحيوانات المفترسة ، الصقور – الطيور الجارحة ، الحنطة العلفية ، الشعير العلفي ، الذرة العلفية ، البروتين الحيواني ، ، الدجاج المجمد الكامل ، لحوم الخنزير ، الحيوانات الحية مثل عجول الذبح او ابقار اباكير من افريقيا والدول الموبوءة، الدواجن والطيور من الدول المصابة بانفلاونزا الطيور، الحيوانات المشمولة باتفاقية سايتس ، الاعلاف الخضراء مثل الجت والبرسيم وغيرها ، التبن)”.

وبين النايف، أن “الوزارة حددت مواد ومستلزمات الانتاج النباتي الممنوعة من الاستيراد والتي تشمل ( نبات القطن بجميع اجزاءه ، فسائل النخيل وكافة اجزاء النخلة ومنتجاتها ، نخيل الواشنطانيا واجزاءه ومنتجاته ، نبات الحنة واجزاءه ، نبات الجت بكافة اجزاءه ، العنب بكافة اجزاءه وثماره ، ثمار وشتلات المانكو – العنبة- والجوافة والقشدة ،نبات جوز الهند واجزاءه واليافه وثماره الحاوية على القلف أي القشرة الخارجية ، شتلات الزيتون واي جزء منها ، عسل النحل مع الاقراص الشمعية وطرود وملكات النحل ، مواد نباتية كالقش والحلفاء المغلفة ، فضلا عن الارساليات المستوردة سواء كانت زراعية او غير زراعية اضافة الى قصب السكر ، نبات السترايكا –العدار وبذوره ، الكائنات الحشرية الحية في جميع اطوارها عدا الطفيليات والمفترسات –الفطريات والبكتريا الضارة بالنباتات ، التربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية ، نباتات الهايبكس بانواعها ، نباتات وردة الختمة –الخطمة، شتلات وبذور وبراعم واوراق نبات الخشخاش والقات والداتورة ، شتلات وثمار وبذور وبراعم واوراق عشب النيل ،التبغ المعسل ، التبوغ الشرقية غير المعبئة –الفل ، التفاح الايراني جميع اصناف الحمضيات واغصانها عدا الثمار ،السكائر التي لاتحمل تحذير باللغة العربية ، الاثاث المستخدم ، نترات المونيوم”.

ولفت إلى “تشديد اجراءات منع دخول المحاصيل الاستراتيجية من محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء العلفية من اقليم كردستان الى باقي المحافظات ولاي غرض كان ومنع حركة نقل المحاصيل الزراعية المذكورة بين المحافظات الاخرى ولاي سبب كان، فضلا عن منع دخول المحاصيل المذكورة المستوردة لحساب القطاع الخاص خلال فترات التسويق الموسمية لاجل حماية المنتج المحلي ومنع دخول محاصيل مهربة مع استثناء حمولات محصولي الحنطة والشعير لحساب تشكيلات الوزارة على ان تكون بكتب رسمية”.

وأوضح النايف، أنه “تم السماح بنقل اعلاف الدواجن المنتجة محليا حصرا بين كافة المحافظات عدا اقليم كردستان على ان تكون الحمولة على شكل عليقة متكاملة ،وان تكون حمولات الاعلاف معززة بكتب رسمية وحسب التعليمات النافذة”.

وأهاب النايف، بكافة الاجهزة الامنية وهيأة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والكمارك وقيادات العمليات والسيطرات الحكومية بـ “تشديد الاجراءات والالتزام بتنفيذ هذه الحزم من التعليمات من اجل حماية المنتج المحلي وتشجيع المنتج المحلي الزراعي والصناعي والتجاري وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام من اجل تأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين، فضلا عن مساهمة الانتاج الزراعي في الانتاج الاقتصادي القومي للبلاد”.