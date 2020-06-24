العراق: 84 وفاة و1826 إصاب بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 84 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 84 وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (10672) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988).

أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 1826) إٔصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 169

بغداد / الكرخ 402

مدينة الطب 15

النجف الأشرف 76

السليمانية 262

أربيل 34

دهوك 3

كربلاء 54

كركوك 50

ديالى 39

واسط 38

بابل 45

البصرة 138

ميسان 105

الديوانية 125

ذي قار 225

الأنبار 15

نينوى 5

صلاح الدين 26

وأشارت إلى تماثل 968 حالة للشفاء، وكما يلي:

بغداد الرصافة 162

بغداد الكرخ 119

مدينة الطب 10

النجف 88

السليمانية 4

أربيل 12

كركوك 19

كربلاء 86

ديالى 2

واسط 91

البصرة 10

ميسان 92

بابل 51

ذي قار 177

الأنبار 9

نينوى 9

صلاح الدين 8

المثنى 19

وذكر البيان، تسجيل 84 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :

بغداد الرصافة 23

بغداد الكرخ 13

مدينة الطب 1

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 3

كربلاء 3

كركوك 4

ديالى 3

واسط 3

البصرة 3

ميسان 2

بابل 1

الديوانية 6

ذي قار 8

الأنبار 2

صلاح الدين 2

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 34502 ، ومجموع حالات الشفاء 15753، والراقدين الكلي 17498، والراقدين في العناية المركزة 283، ومجموع الوفيات 1251.