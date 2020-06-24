العراق: 84 وفاة و1826 إصاب بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (10672) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988).
أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 1826) إٔصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 169
بغداد / الكرخ 402
مدينة الطب 15
النجف الأشرف 76
السليمانية 262
أربيل 34
دهوك 3
كربلاء 54
كركوك 50
ديالى 39
واسط 38
بابل 45
البصرة 138
ميسان 105
الديوانية 125
ذي قار 225
الأنبار 15
نينوى 5
صلاح الدين 26
وأشارت إلى تماثل 968 حالة للشفاء، وكما يلي:
بغداد الرصافة 162
بغداد الكرخ 119
مدينة الطب 10
النجف 88
السليمانية 4
أربيل 12
كركوك 19
كربلاء 86
ديالى 2
واسط 91
البصرة 10
ميسان 92
بابل 51
ذي قار 177
الأنبار 9
نينوى 9
صلاح الدين 8
المثنى 19
وذكر البيان، تسجيل 84 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :
بغداد الرصافة 23
بغداد الكرخ 13
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 3
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 3
واسط 3
البصرة 3
ميسان 2
بابل 1
الديوانية 6
ذي قار 8
الأنبار 2
صلاح الدين 2
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 34502 ، ومجموع حالات الشفاء 15753، والراقدين الكلي 17498، والراقدين في العناية المركزة 283، ومجموع الوفيات 1251.